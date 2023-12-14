صحة البحيرة: زيادة أعداد الأطباء الزائرين بالمراكز

أكد الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على ضرورة الإهتمام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وتلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع، وضرورة تنفيذ القوافل والحملات التنشيطية التوعوية بصفة مستمرة، وضرورة زيادة أعداد الأطباء الزائرين فى كل مركز والإستفادة من وجودهم لأقصى مدى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة أميرة عبدالعال مدير ادارة تنظيم الأسرة بالمديرية، فى حضور منال غراب، وزيزي شحاتة مشرفات الرائدات الريفيات بالمديرية،،ورحاب جبر بمركز معلومات إدارة تنظيم الأسرة.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الي أهمية اتباع السياسات التى وضعتها المديرية كخطة لها بإستخدام الوسائل طويلة الأمد، كاللولب والكبسولة، وأكد كذلك على الإهتمام بالتثقيف نحو أهمية تطبيق تركيب اللولب بعد القيصرية مالم يكن هناك دافع طبي يمنع ذلك، والتوسع فى استخدام اللولب، كأفضل وسيلة تنظيم آمنه وفعاله.



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