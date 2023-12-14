تمهيد منطقة الأطباء بشبراخيت للرصف بتكلفة 2 مليون و750 ألف جنيه
قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء محمد زايد بمتابعة أعمال تمهيد منطقة حي الأطباء للرصف، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية، بمساحة ١.٢ كم وبتكلفة تقدر بـ٢ مليون و٧٥٠ ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.
يذكر أن قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك بمتابعة أعمال رصف فرعيات منطقة عزبة سعد، ضمن الخطة الإستثمارية بطول 2كم بتكلفة إجمالية 4 مليون و300 ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.
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