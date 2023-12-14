الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تمهيد منطقة الأطباء بشبراخيت للرصف بتكلفة 2 مليون و750 ألف جنيه

أعمال تمهيد طريق
أعمال تمهيد طريق بشبراخيت،فيتو

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء محمد زايد بمتابعة أعمال تمهيد منطقة حي الأطباء للرصف، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية، بمساحة ١.٢ كم وبتكلفة تقدر بـ٢ مليون و٧٥٠ ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.
 

Advertisements

يذكر أن  قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك بمتابعة أعمال رصف فرعيات منطقة عزبة سعد، ضمن الخطة الإستثمارية بطول 2كم بتكلفة إجمالية 4 مليون و300 ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شيراخيت البحيرة طرق تمهيد أعمال رصف طرق

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يوجه الشكر لإبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 وتعيين سامح إسماعيل

جيش الاحتلال يعلن إصابة 648 جنديا منذ بدء العدوان البري في غزة

تجديد حبس عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا فى طلب فدية بالخصوص

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

7 نسخ توج فيها منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا للكبار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية