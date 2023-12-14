الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل الأمسية الغنائية فلسطين في القلب فى المركز القومي للمسرح

فلسطين في القلب،فيتو
فلسطين في القلب،فيتو

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل  18 ديسمبر 2023، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

 

في هذا السياق تتضمن الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".
 

Advertisements


ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

أرض فلسطين ارض مصر احمد محسن الشاعر محمد بهجت المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح المحافظات المركز القومي للمسرح والموسيقي الموسيقى والفنون

مواد متعلقة

تعرف على موعد انتهاء الموسم الرابع من مسرحية الحفيد

توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج الصينية

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

بالتنسيق مع مصر، بوتين يكشف عن فتح مستشفى ميداني روسي في غزة

صدمة في زمالك 2003 بعد إقالة إبراهيم صلاح رغم تصدر دوري الجمهورية

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد سعد.. دخل الفن بـ«كدبة» واللمبي سبب تألقه و«الكنز» محطة مهمة في مسيرته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

المفتي: نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية