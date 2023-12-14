الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد إمام يطرح البوستر الجديد لفيلم أبو نسب

محمد إمام،فيتو
محمد إمام،فيتو

كشف الفنان محمد إمام عن بوستر جديد لفيلم "أبو نسب" استعدادا لعرضه في السينمات 21 ديسمبر الجاري.

 

نشر محمد إمام صورة البوستر، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وأعلن عن طرح البرومو الرسمى للفيلم اليوم الخميس، وذلك بعد طرح البرومو الأول قبل أيام.

 

وظهر محمد إمام على البوستر بمفرده أمام شخص يهدده بمسدس.

 

وكان محمد إمام ظهر خلال البرومو وهو يتعرض للتهديد من الفنان ماجد الكدواني والفنان محمد رضوان اللذان يطاردانه أثناء زواجه من الفنانة ياسمين صبري.

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على الجانب الآخر، كان شوق الفنان محمد إمام الجمهور إلى فيلم “شمس الزناتي” بعد إعلان المخرج عمرو سلامة عن انطلاق ضربة البداية.

 

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "توكلنا على الله.. انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله".

 

وأعلن المخرج عمرو سلامة انطلاق التحضير لإعادة تقديم فيلم شمس الزناتي، من خلال جزء ثان من الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام في عام 1991 وحقق نجاحًا كبيرًا.

 

ونشر عمرو سلامة “شوت” للفيلم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق قائلًا: صفحة جديدة ومن أول السطر.

 

وفي وقت سابق بدأت الجهة المنتجة عقد جلسات عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل المشارك في البطولة، حيث تم الاستقرار على محمد إمام وأمينة خليل، بالإضافة لاختيار مواقع التصوير النهائية، ليكون كل شيء جاهز للتصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

 

محمد إمام وأمينة خليل

"شمس الزناتي" بطولة محمد إمام وأمينة خليل، وسيتم اختيار باقي أبطال العمل الفترة القادمة، سيناريو وحوار محمد الدباح، شخصيات مجدي هداية، إخراج عمرو سلامة.

 

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البرومو الرسمي التدوينات القصيرة الزعيم عادل امام الفنان محمد إمام الف المخرج عمرو سلامة

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