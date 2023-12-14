فيفا يكشف حجم الإنفاق على وكلاء اللاعبين في 2023

أنفقت أندية كرة القدم 888 مليون و100 ألف دولار أمريكي على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 24.5% عن عام 2022.

حجم الإنفاق على الوكلاء

ووصلت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاما قياسية في عام 2023، مقارنة ب 623 مليون و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ويزيد هذا المبلغ بأكثر من 30% عن الرقم القياسي السابق الذي سجل في عام 2019 وبلغ 654 مليون وو700 ألف دولار.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار أمريكي، فيما لم تستثمر السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار أمريكي.

Advertisements

كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسيا خلال عام 2023، وصل إلى 3353 انتقالا، أي ما يساوي 15.4% من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4 % عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أمريكي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب مليون و400 ألف دولار أمريكي.



وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضا، بزيادة 20% عن عام 2022.

وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة للعمل كوكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر الماضيين، تلقى الفيفا 19973 طلبا للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين.