هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

كأس العالم للأندية، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عرض بلجيكي إلي المالي أليو ديانج لاعب الأهلي مؤكدا إنه غير صحيح علي الاطلاق والنادي لم يصله أي عرض رسمي للحصول على خدمات أليو ديانج.

أضاف:ما تردد بشأن وجود عرض بلجيكي لشراء أليو ديانج غير دقيق وحال وصول العرض ستتم مناقشته واتخاذ القرار بما يخدم مصالح النادي واللاعب.

وكثف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلساته الفردية مع اللاعبين قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي غدا.

وعلمت فيتو ان كولر حرص علي عقد بعض الاجتماعات الفردية مع اللاعبين المرشحين لخوض مباراة اتحاد جدة السعودي غدا من أجل منهم بعض التعليمات الخاصة بالمباراة بجانب محاضرات الفيديو التي يتم عقدها بشكل جماعي مع الفريق في حضور الجهاز المعاون.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر انستجرام فيديو خاص بملعب الجوهرة المشعة الذي يحتضن مباراة اتحاد جدة السعودي غدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

عقد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا.

شهدت الجلسة الحديث عن مباراة اتحاد جدة السعودي وايضا بعض التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة وأبرز نقاط القوة في لاعبي الخط الأمامي بالفريق السعودي.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لاعبي خط الوسط ضرورة استغلال التصويب من خارج منطقة الجزاء في مباراة اتحاد جدة السعودي غدا.

وعلمت فيتو أن كولر اجتمع مع لاعبي الوسط من أجل مطالبتهم بضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء كأحد الحلول الهجومية للتسجيل في شباك بطل آسيا.

مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيقوم بتخصيص فقرة للتدريب علي ضربات الجزاء في مران الفريق الختامي الليلة استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا.

وحال انتهاء المباراة بالتعادل سيلجا الفريقين إلي وقت إضافي وحال استمرار التعادل سيحتكم الفريقين إلي ركلات الترجيح.

عقد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي الذي يتراس بعثة فريق الكرة في كأس العالم للأندية جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيز الجميع لمباراة اتحاد جدة السعودي غدا في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

وعلمت فيتو ان مرتجي أكد علي ثقته الشديدة في قدرات اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية كما أعتاد الأهلي في منافسات مونديال الأندية.

كشف مصدر داخل الأهلي اللاعب الأقرب للتواجد أساسيا في الجبهة اليمني أمام اتحاد جدة السعودي غدا.

وقال:كولر استقر علي الدفع بمحمد هاني أساسيا في تشكيل الفريق غدا مؤكدا إن أكرم توفيق سيكون خارج حسابات التشكيل الأساسي أمام اتحاد جدة.

قال مصدر داخل الأهلي أنه لا يوجد أي جديد بشأن مفاوضات ضم احمد فتوح لاعب الزمالك الذي ينتهي تعاقده مع الابيض بنهاية الموسم الحالي.

أضاف: لا حديث يعلو حاليا عن كأس العالم للأندية وبعدها سيطير الفريق إلي الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري النخبة ومن ثم تبقي كل الامور مؤجلة حتي يناير القادم.

كما عقد كبار الأهلي جلسة داخل معسكر الفريق في السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي المرتقبة غدا في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

جاءت الجلسة من أجل تحفيز الجميع لمباراة الغد والتي تأتي علي ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

و يفتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الخميس لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة غدا الجمعة.

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وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قيام 3 لاعبين من الفريق بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

و تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الماضي، وكذلك قميص المارد الأحمر وعليه توقيع اللاعبين، بالإضافة إلى علم النادي.

وحصلت اللجنة المنظمة على كأس إفريقيا وقميص الأهلي وعلم النادي، من أجل تزيين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على قميص الفريق «الأساسي والاحتياطي»، موقعًا من لاعبي الفريق؛ من أجل وضعه في متحف «فيفا».

وقام مسئولو بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بتلبية طلب مسئولي الاتحاد الدولي مباشرة، وتم تسليمهم قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، وعليه توقيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وكان المهندس خالد مرتجي، قد تسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

واقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، صباح اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الفريقين غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

يحضر الاجتماع الفني، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، وخالد بيبو مدير الكرة، والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي اتحاد جدة.



موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى



وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلي على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.