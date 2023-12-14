الموت يفجع نور قدري بوفاة والدتها

أعلنت الفنانة آية سماحة، وفاة فاتن الإتربي والدة الفنانة نور قدري، ولم يتم إعلان موعد ومكان الجنازة بعد، مطالبة من محبيها الدعاء لأهل الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهمهم الصبر والسلوان.

في هذا السياق، كتبت آية سماحة منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، أعلنت من خلاله خبر الوفاة، حيث جاء فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي فاتن الإتربي، والدة نور قدري، وأحمد قدري، نسألكم الدعاء.

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أعمال نور قدري

يذكر أن نور قدري شاركت في فيلم ديدو، الذي ضم العديد من النجوم أبرزهم كريم فهمي، سمير صبري، هشام مجدي، بيومي فؤاد وبدرية طلبة وأحمد فتحي وهدى المفتي ومحمد العزازي، حمدي الميرغني، وإخراج عمرو صلاح.

ودارت أحداث فيلم ديدو في إطار الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري بيومي فؤاد، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم في تجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، قبل أن يقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

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