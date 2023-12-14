الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

حزمة تكليفات من محافظ الجيزة لرئيس مدينة أوسيم (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

 كلف اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة المهندس فرج عبد العاطي رئيس  مدينة أوسيم بالتعاون مع الشركات المنفذة لمشروعات رصف الطرق الرئيسية  المدرجة بالخطة وإزالة أي معوقات مؤكدًا علي ضرورة رفع كفاءة وتطوير الطرق الكائنة أسفل تلك المحاور لتتكامل أعمال التطوير. 


جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وكان ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة بمعاينة موقع رفع الكمر المعدني أعلي الطريق الدائري بالبراجيل

كما تفقد  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم لمتابعة أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل ومحور ٢٦ يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يخدم مناطق السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة. 

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة موجها رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعة أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق. 

 كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

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 وتفقد محافظ الجيزة المنطقة الكائنة بجوار مطلع الطريق الدائري بالبراجيل والتي تشهد أعمال إنشاء توسعات محور ٢٦ يوليو حيث تم الانتهاء من رفع الكمر المعدنى المار أعلى الطريق الدائري وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذي سيحقق طفرة مرورية كبيرة بمنظومة الطرق. 
 

التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية

 وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.


رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم.

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