محافظ قنا: حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا موسعا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد جيلاني وكيل زراعة الزراعة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، إنَّه تمّ تكليف المسئولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارت الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.

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وأضاف "عمر" أن ذلك يأتى فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالأسمدة والتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادي لكافة المزارعين.