التنظيم والإدارة: نقل الموظفين من وإلى 110 وحدات بالجهاز الإداري للدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

دراسة الشكل التعاقدي للموظفين

وانتهى الجهاز من دراسة الشكل التعاقدي للموظفين في 2 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

نقل الموظفين في الحكومة

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 110 وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

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كوادر المهن الطبية

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 63 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الافريقية للإدارة العامة والادارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ الى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.



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