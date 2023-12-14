الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودى

صدر الديوان الملكي السعودي بيانا جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".

وفاة والدة أمير

وأضاف البيان أنه: "سيصلي عليها اليوم، الخميس الموافق 1 / 6 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وتابع: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ونعاه عدد من الأمراء والمغردون عبر تويتر تزامنا مع سقوط طائرة مقاتلة سعودية في المنطقة الشرقية.

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وفاة أمير سعودي

وتضمن بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن عبدالعزيز بن بندر وارحمه وتقبله في الشهداء وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ونشر الأمير خالد آل سعود تغريدة تضمنت صورة للأمير طلال مرتديا زي الطيار وكتب: "تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل طلال بن عبدالعزيز بن بندر، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك، ومُصابنا جميعًا بفقدك المؤلم، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون)".

طاقم الطائرة المقاتلة

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مقاتلة من طراز "ف 15 إس إيه" خلال مهمة تدريبية روتينية فوق المنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية في بينها الصادر اليوم، طاقم الطائرة المقاتلة من طراز "F15 SA" لقوا مصرعهم إزاء تحطم الطائرة أثناء مهمة تدريبية روتينية.

وفي أكتوبر الماضي، أجرت وزارة الدفاع الصينية تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السعودي، في تشانجياج بمقاطعة جواندونج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، “وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي والتوافق بين الجانبين، ستعقد الصين والمملكة العربية السعودية تدريبا بحريا مشتركا على الحرب الخاصة "السيف الأزرق - 2023". حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

عمليات مكافحة الإرهاب البحرية

وأكد ووتشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

