الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة: نسبة مشاركة العاملين بالمديرية في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 96%

اجتماع كونفرانس بصحة
اجتماع كونفرانس بصحة البحيرة،فيتو

 عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعا من خلال الفيديو كونفرانس، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، ومحمد عبدالكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية. 

وخلال الاجتماع وجه التحية والشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة البحيرة، لما بذلوه من جهد متميز خلال فعاليات الأيام الثلاثة لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وما تم من استعدادات قبلها، وظهور الجميع بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي شهدته مصر والعالم، لأنهم كانوا على قدر المسئولية والإيجابية من أجل رفعة وطننا الحبيب مصر، حيث كانت نسبة الحضور والمشاركة الفعالة من العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة تتجاوز نسبة ٩٦%. 

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وفى نهاية الاجتماع، حثهم على الاستمرارية فى بذل المزيد من الجهد، حيث أن البحيرة تتمتع بقوى بشرية متميزة على أعلى مستوى، ودائما ما تنال إشادة الوزارة وجميع الجهات.

 

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الصحة انتخابات الرئاسية البحيرة دمنهور

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