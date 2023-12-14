ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين تأكيدا على هيبة الدولة وردع المخالفين داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة.

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قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق و100كيلو سكر مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.