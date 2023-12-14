الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 383 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة (صور)

إزالة اشغالات بالبحيرة،فيتو
إزالة اشغالات بالبحيرة،فيتو

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر دمنهور، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ٢٦٥حالة إشغال بنطاق عدة مناطق ( الشاذلى، جلال قريطم، عرابى، المعهد الدينى، التيار العالى، الروضة، النافورة ).

 كما أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، عن رفع ٦٣حالة إشغال طريق مخالف وبرشيد ٢٥ حالة و٣٠ حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص حمص، كما تم تحرير ١٣محضر إشغال وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

 يأتي ذلك في إطار حرص الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة على المتابعة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها،  لضبط الخارجين عن القانون وتأكيدا على هيبة الدولة لردع المخالفين وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية، ولمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إزالة إشغالات الباعة الجائلين ازالة رفع باعة البحيرة

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لقيادة الجبهة اليمني أمام اتحاد جدة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية