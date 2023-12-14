رفع 383 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر دمنهور، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ٢٦٥حالة إشغال بنطاق عدة مناطق ( الشاذلى، جلال قريطم، عرابى، المعهد الدينى، التيار العالى، الروضة، النافورة ).

كما أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، عن رفع ٦٣حالة إشغال طريق مخالف وبرشيد ٢٥ حالة و٣٠ حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص حمص، كما تم تحرير ١٣محضر إشغال وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

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يأتي ذلك في إطار حرص الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة على المتابعة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، لضبط الخارجين عن القانون وتأكيدا على هيبة الدولة لردع المخالفين وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية، ولمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.