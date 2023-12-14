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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

 اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 14/12/2023 فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2023 والذي تضمن تنفيذ دورتين تدريبتين، واجتازهما 56 متدربا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

 

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مركز التنمية المحلية بسقارة

 وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين تدريبتين بالأسبوع الـ18، وهما دورة "تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية" بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة، واستفاد منها 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، ودورة "ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، واستفاد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية.

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وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار الأسبوع الثالث والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة للأسبوع القادم، والتي استمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، موضحًا أن الهدف العام لدورات إعادة قادة المستقبل التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.

 

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