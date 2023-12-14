أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

فاجأت أسما شريف منير، متابعيها، بحلق شعرها مجددًا، بعد تعرضها لهجوم حاد الأيام الماضية.

في هذا السياق، قالت أسما شريف منير في ستوري عبر حسابها على إنستجرام،:" أحب أقول إن اللوك ده عجبني ومريح بالنسبة لي ".

وأضافت أسما شريف منير:" حاولت أتخلص من اللوك ده وأخلي شعري يطول لكني حلقت شعري تاني ".

وتابعت أسما شريف منير:" أشعر براحة كبيرة ومبسوطة أوي باللوك بتاعي"،مضيفة:" بطلت أطول ضوافري وبقيت أحب أقص ضوافري، وأنا إحساسي دلوقتي حلو أوي".

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وكانت وجهت أسما شريف منير رسالة إلى متابعيها بعد انتظامها في الصلاة، الأيام الماضية، وخوفها الدائم من الموت.

في هذا السياق، أكدت أسما أنها تحاول طوال الفترة الماضية، الابتعاد عن السهرات، والرقص، والالتزام بالصلاة.

وكتبت أسما، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام” منشورا قالت فيه: كل يوم أربعاء كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها تاني يوم بيكون يوم وحش أوي، وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح، بقالي 12 يوم مرحتش، وده بدأ بأني حاسة إني عمري ما هعرف أرقص وأهيص في الوقت الصعب ده وبعدين بقى إحساس ليه علاقة بيا أنا واختياراتي.

وأضافت أسماء شريف منير بقولها: ذهبت اليوم إلى مسجد صالح الجعفري وصليت، وبعد ذلك ذهبت إلى مرقد الإمام الحسين وصليت صلاة العشاء، وكان شعور بالهدوء والسكينة الشديدين، وكان قلبي مطمئنًا وسعيدًا، وعندما عدت إلى المنزل، عدت من جهة المكان الذي كنت أسهر فيه وجلست أسبح لفترة، وشعرت كما لو أنني طلعت الأولى على المدرسة، أشعر بالقوة والانتصار على الشيطان وعلى نفسي.

وأضافت أسما شريف منير: ده مش عشان أنا ضد السهر، خالص بس أنا ضد أنها تبقى دي محور حياتي، ويوم ثابت كده التوازن مهم في كل حاجة، وأنا مبسوطة أني كل شوية بفوق وبصلح وحدة وحدة، أنا بقول الكلام ده عشان عارفة إن في ناس زيي محتاجين يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وأن هيجي عليك وقت تحس إنك محتاج تفوق وساعتها حقيقي هتكون سعيد بجد مش من برا بس ولا في السهرة بس، السعادة هتملي قلبك كله، ربنا يهدينا كلنا يا رب.