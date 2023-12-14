الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

بدء جلسة سماع الشهود في محاكمة المتهمين بقتل شاب بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

بدأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، استكمال سماع الشهود في محاكمة المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل آخرين بدائرة العاشر من رمضان.

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تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية للعام الحالي 2023 عندما أحالت النيابة العامة كلا من: “سلامة.س.ع ”و"خالد.أ.ع" وشقيقه “محمد.أ.ع” إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بأنهم في يوم 5 سبتمبر الماضي وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان قتلوا المجني عليه "عمر.م" وشرعوا في قتل المجني عليهما “محمد.م.ال” و"عبدالرحمن.أ. ف"وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم سلاحين ناريين “بندقيتين آليتين” وعصا “شومة” وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم “ج هـ و6383”وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا سلفًا من وجود المجني عليهم فيه وأطلقوا صوب المجني عليهم أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه الأول وأصابت المجني عليهما الثاني والثالث وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

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