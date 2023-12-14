وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بدائرة مركز شرطة أبوكبير محافظة الشرقية، وجرى نقل جثمان المتوفية لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفي أبوكبيرالمركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار الأمن

ورد لمركز شرطة أبوكبير من المستشفى المركزى إخطارا بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر ومقيمة بدائرة المركز جثة هامدة للسقوط من أعلى.

وأكد تقريرالمستشفى إصابتها بكسوروجروح متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالرأس، وبسؤال أسرتها قرروا أنه أثناء تواجد نجلتهم المتوفاة بشرفة منزلها اختل توازنها وسقطت أرضا، وحدثت إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

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وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.