سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تستقبل أمين رئاسة الجمهورية

استقبلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم، أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم.

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ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين الكريم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، وتمنياتهما لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار، والسعي قُدمًا نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أعربت سفيرة المملكة عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من تطور ونماء كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات البحرينية المصرية، وضرورة مواصلة التعاون للوصول إلى آفاق أوسع في ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع في المشروعات القومية والحضارية الكبرى.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن شكرها وتقديرها لمصر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنيةً للبلدين الشقيقين المزيد من التقدم والرخاء.