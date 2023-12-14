الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

قانوني يكشف عقوبة المتهم بخطف طفل وقتله بعد فشله في الحصول على فدية بالخصوص

وائل شوشة، فيتو
وائل شوشة، فيتو

 شهدت منطقة المرج شرق القاهرة، جريمة بشعة حيث قام عاطل باستدراج طفل بشراء ملابس رياضية وكرة، وبالفعل ذهب الطفل معه، ليجد نفسه بداخل شقة وعندما حاول الطفل الصراخ قام المتهم بشنقه بحبل لفه حول رقبته ليفارق الحياة.

وبدوره كشف المستشار القانوني وائل أبو شوشة، العقوبة القانونية للمتهم، إن في هذه الحالة قصد وسبق إصرار وترصد، لما بها من تفاصيل لكن صاحبة الحق الأصيل في القيد والوصف هي النيابة العامة، والتي من المؤكد ستقوم بوصف هذه الجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، لأن المتهم أعد العدة وقام باستدراج الطفل وأخذه إلى شقة وقام باحتجازه وعندما قاوم الطفل قام بخنقه بالحبل المعد مسبقا لتوثيقه، لذا فإن المادة 230 نصت على أنه كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 

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 وأضاف “أبو شوشة” في تصريحات خاصة لفيتو، إذا فنحن أمام جريمة سبق لها أفعال تثبت الإصرار والترصد  والعقوبة وهنا تستوجب الإعدام

وأشار إلى أن هناك جريمة خفية تظهر في هذه القضية بعد إجراء الكشف الطبى ربما يكون هناك هتك عرض خلف قضية الخطف.

 

اعترافات المتهم 

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكورة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا ".

تغيب طفل بمنطقة المرج 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من منطقة الخصوص.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه استدرج الطفل عن طريق "لعبة" واصطحبه إلى شقة وقتله شنقًا للحصول على فدية مالية.

القبض على المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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منطقة الخصوص المستشار وائل شوشة الخط المستشار القانوني وائل أبو شوشة

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