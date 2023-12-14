الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المواجهات المباشرة بين الزمالك والمصري، تعرف عليها

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيتو تستعرض المواجهات المباشرة
- لعب الفريقان 124 مباراة في الدوري 
- فاز الزمالك 73 مرة وتعادل 30 مرة وانهزم 21 مرة
- سجل الزمالك 201 هدف مقابل 93 هدف
- أكبر فوز للزمالك 6-0 موسم 1965-1966
- أكبر فوز للمصري 4-1 موسم 1952-1953

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري، اليوم الخميس في السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

Advertisements

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب  في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

قائمة الزمالك أمام المصري 

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ومن ناحيته يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا في الدوري الممتاز. 

 

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي 

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري كلا من محمود علاء، وحسام عبد المجيد، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

ويغيب لأسباب فنية كل من أحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو. 

بينما يغيب كلا من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب طلب الإدارة من معتمد جمال المدير الفني للفريق، عدم إشراكهم في المباريات الرسمية حتى حسم أمرهم. 

 

محمود حمدي الونش

ومن ناحيته عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري الممتاز.  

وكان محمود حمدي الونش تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي. 

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

الزمالك الزمالك والمصري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري المصري البورسعيدي موعد مباراة الزمالك والمصري

مواد متعلقة

الزمالك يبحث عن الفوز السادس على التوالي مع معتمد جمال أمام المصري بالدوري

الزمالك يوقع عقودا مع 16 ناشئا

عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لقيادة الجبهة اليمني أمام اتحاد جدة

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودى

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية