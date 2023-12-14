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رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري، اليوم الخميس في السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب  في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

قائمة الزمالك أمام المصري 

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ومن ناحيته يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا في الدوري الممتاز. 

 

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي 

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري كلا من محمود علاء، وحسام عبدالمجيد، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

ويغيب لأسباب فنية كل من أحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو. 

بينما يغيب كلا من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب طلب الإدارة من معتمد جمال المدير الفني للفريق، عدم إشراكهم في المباريات الرسمية حتى حسم أمرهم. 

 

محمود حمدي الونش

ومن ناحيته عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري الممتاز.  

وكان محمود حمدي الونش تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي. 

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي. 

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