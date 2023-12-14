اليوم، الحكم على متهم بالانضمام إلى خلية داعش النزهة

تصدر الدائرة الثانية الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الخميس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم أحمد جلال عمر عبد العال، بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث داعش النزهة.



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يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.



الجدير بالذكر أن المتهم هو المتهم رقم 25 بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ وصادر ضده حكم غيابي في أحداث النزهة وتم إلقاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيًّا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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