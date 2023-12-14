الاستحمام في المنزل، برشلونة الإسباني يواجه أزمة بسبب الجفاف

برشلونة، يواجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أزمة حقيقية تتعلق بالاستحمام واستخدام المياه، بعد قرار مجلس كتالونيا العام بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب لويس كومبانيس ومركز التدريبات "سيوتات اسبورتيفا جوان جامبر" اللذين يستخدمهما نادي برشلونة الإسباني.

وجاء قرار مجلس كتالونيا العام كإجراء تقشفي بسبب الجفاف، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي في حكومة كاتالونيا لإذاعة كادينا سير.

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ومن المقرر أن يبدأ العمل بالإجراء بداية من يناير المقبل، بعد إعلان الحكومة الكتالونية الانتقال إلى مرحلة ما قبل الطوارئ في الأسبوع المقبل، في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وقال مستشار العمل المناخي دافيد ماسكورت، أن على برشلونة تعويض تكلفة المياه التي تستخدم في ري الملعب والمركز التدريب، أو الاستحمام في المنزل.

ويخوض برشلونة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك خلال الموسم الحالي، بدلًا من ملعبه التاريخي كامب نو، بسبب أعمال تطوير وزيادة سعة الملعب بـ11 ألف مقعد إضافي.

تلقي فريق برشلونة الخسارة خارج قواعده بثلاثة مقابل هدفين أمام ريال أنتويرب البلجيكي في الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

تقدم ريال أنتويرب بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق فيرميرين وعادل الكفة فريق برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 36، وخطف ريال أنتويرب الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق يانسن.

وتعادل برشلونة في الدقيقة 91 عن طريق ماركو جويو

وخطف ريال أنتويرب الهدف الثالث في الدقيقة 93 عن طريق الينخينا.

تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب

حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: هيكتور فورت، كوندي، أندرياس كريستينسن، بالدي.

خط الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وكانت مباراة الذهاب قد حسمت بفوز برشلونة أمام أنتويرب بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب "مونتجويك".

وكان الإسباني الشاب لامين يامال صاحب 16 عامًا، جناح برشلونة، يستهدف المشاركة أساسيًا ضد رويال أنتويرب، في دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي جديد

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فرص يامال كبيرة في المشاركة أساسيًا، بعد قرار تشافي بإراحة العديد من نجوم الفريق.

وفشل اللاعب في التسجيل في المباريات الـ5 التي خاضها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وبرغم ذلك ستتاح للجناح الشاب الفرصة لمواصلة كتابة اسمه بأحرف من ذهب، بأن يصبح أصغر لاعب يسجل في المسابقة القارية الكبرى.

فبعمر 16 عامًا و153 يومًا فقط، سيكون بإمكان لامين يامال تحطيم الرقم القياسي الذي حققه أنسو فاتي، لاعب برشلونة المعار إلى برايتون، في موسم 2019-20، عندما سجل هدفًا رائعًا ضد إنتر في جوسيبي مياتزا بعمر 17 عامًا و40 يومًا.

ومع ذلك، إذا لم يسجل اليوم في أنتويرب، سيكون بإمكان لامين يامال أيضًا تحطيم رقم أنسو فاتي في دور الـ16، الذي سيبدأ في منتصف فبراير.

نادي برشلونة

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.