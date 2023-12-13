الأكاديمية العربية توقع اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الأربعاء اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية للتعاون العلمى والبحثى.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتور /علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، بروفسيور جوزيب جاريل – رئيس اتحاد الجامعات الأوربية، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الدكتور / أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات السابق، الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية الأستاذة الدكتورة ماجدة محمد رفعت ابو الصفا أمين عام جمعية إدارات الجودة بإتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربى كما يحضر المؤتمر رؤساء الجامعات المصرية والعربية ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد ومستوى الجودة بالجامعات.

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وقام بالتوقيع على الإتفاقية التفاهم كل من الأستاذ الدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمى والأستاذ الدكتور مالك احمد الشرايري نائب رئيس الجامعة الجامعة الألمانية الأردنية بالتوقيع بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبو قير.

وتتضمن تلك الاتفاقية التعاون فى مجال التدريب والبحوث والاستشارات وتبادل أعضاء هيئة التدريس وبرامج الأنشطة الطلابية بالكليات والدراسات العليا.

كما سيكون هناك تعاون فى الأنشطة البحثية المشتركة والأنشطة العلمية مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها أي من الطرفين.



كما نصت الاتفاقية على التعاون بينهما فى البرامج الأكاديمية الخاصة قصيرة المدى في التعليم الفني أو التعلم الإلكتروني بالإضافة الى ريادة الأعمال.