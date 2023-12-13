ندوة تثقيفية لذوي الإعاقة حول الشمول المالي والتحول الرقمي بمكتبة دمنهور (صور)
نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة تثقيفية بالتعاون مع بنك مصر بمبنى المؤتمرات بالمكتبة، دارت حول الشمول المالي والتحول الرقمي ونشر الثقافة المالية وريادة الأعمال لذوى الإعاقة خاصةً، وللزائرين والمستفيدين بشكل عام من أبناء محافظة البحيرة.
جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة، وجهود محافظة البحيرة لدعمهم، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم ودمجهم فى المجتمع وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وذلك بحضور ليلى البسيوني - رئيس التثقيف المالي ببنك مصر وعدد كبير من رواد المكتبة من أصحاب الهمم سواء إعاقة بصرية او من أصحاب الصم والبكم، وكان ضمن الحاضرين إحدى المتخصصات في لغة الإشارة للعمل على شرح ماتم تناولت داخل الندوة للحضور من أصحاب الصم والبكم.
كما تضمن اللقاء تقديم بعض منتجات وخدمات البنك مثل فتح حساب توفير الشباب وبطاقة ميزة وغيرها من الخدمات وفي نهاية الندوة تم الرد على كافة الاستفسارات المصرفية.
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