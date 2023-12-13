محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بفعاليات معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذي يعقد في الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات في أفريقيا بمشاركة عدد من العارضين والمستثمرين من المحافظة.

حيث تفقد أجنحة المعرض الذي ضم كبار منتجي التمور والنباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية بحضور ومشاركة واسعة من المستوردين والمصدرين والمستثمرين والسلاسل التجارية بمصر والخارج، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية من مختلف الدول.

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يذكر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل، افتتحوا فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.

ويعقد معرض فوود افريكا للصناعات الغذائية بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل أحد معارض إنترباك العالمية والذي يعقد للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان.

ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة بإجمالي 13 جناح دولي، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية والتى تتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الالمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث تعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا ( فنون القهوة)، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

ويقام المعرض بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال الافتتاح إن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.

وأوضح سمير أن المعرض يمثل تجمعًا هامًا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهودًا حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.

وأوضح سمير أن عددًا من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.

وقال الوزير إن الوزارة حددت عدد من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

وأوضح سمير أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.

وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاعى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.

ووجه سمير الدعوة للدول المشاركة في فعاليات المعرض لوضع أسس لشراكات تجارية واستثمارية ناجحة مع نظرائهم المصريين، معربًا عن ثقته فى أن الدورة الحالية للمعرض ستخرج بنتائج بناءة وملموسة تساهم في تحقيق أهداف الدول والشركات المشاركة في فعالياته.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC بمعرض " فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشارك فى المعرض بعدد ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات بصعيد مصر مثل البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا لعرض منتجاتهم علي أكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف علي أسواق جديدة حيث يشارك فى المعرض أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية سعى البرنامج بصورة مستمرة لفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظات الصعيد بما يساهم فى زيادة الدخل والمبيعات ويحفاظ على هذا المنتجات التى تتميز بها محافظات الصعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه يتابع بصورة مستمرة خطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية فى المعارض الداخلية والخارجية فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات بطرق العرض والبيع لمنتجاتهم.