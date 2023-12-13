هاني برزي: من المهم استقرار سعر الصرف وإعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع 

أكد المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أهمية استقرار سعر الصرف واعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديرى، فضلًا عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية والتى ستحدد وبشكل كبير أولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعى ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة نقاشية تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية.. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء" ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الثامنة والذى افتتحه وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

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وشارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى، والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف السيد رئيس شركة النيل للفاكهة.

وأشار برزى إلى أن التطور الكبير الذى يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة.

ولفت الى الدور الكبير الذى يلعبه جهاز التمثيل التجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة.

وأشار إلى أنه فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى ومن ثم تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى، فمن الضرورى تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.



وكشف المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،أن صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وقال برزى إن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، يهتم بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية حريصة على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.