الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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سياسة

نقيب المحامين يفتتح نادي قلين بكفر الشيخ غدًا

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين، فيتو

يفتتح عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الخميس نادي محامي قلين بكفر الشيخ بعد تجهيزه وفرشه بأحدث الأثاثات.
كما يشهد علام اختبارات الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بالنقابة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان، نقيب محامي كفر الشيخ، ومحامي كفر الشيخ.

 

افتتاح نادي المحامين بقلين

 

ويأتي افتتاح نادي محامي قلين في إطار خطة عبد الحليم علام نقيب المحامين وسعيه في توفير أندية اجتماعية وترفيهية للسادة المحامين في كل الجزئيات والنقابات الفرعية.

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نقابة المحامين، ومن جانبه قال فراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ بأن النقيب العام لم يدخر جهدًا في توفير الاعتمادات المالية لإنشاء نادى محامي قلين، وكافة متطلبات النقابة الفرعية، حيث تم تجهيز النادي بكل المستلزمات، وفرشه بأرقى الأثاثات، حتى تكون لائقة بالسادة المحامين وأسرهم.

 

النقابة العامة للمحامين 

 

جدير بالذكر أن عبد الحليم علام نقيب المحامين، يولي أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم.

 

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