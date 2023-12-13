الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة (صور)

ضبط سكر بالبحيرة،
ضبط سكر بالبحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين. 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 17 طن سكر والذي يتم طرحه من خلال مبادرات مكافحة الغلاء والذي يتم بيعه بسعر 27 جنيها قام اثنان من المواطنين بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم إلقاء القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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سكر ضبط البحيرة تموين حملة

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