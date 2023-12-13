الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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سياسة

هاني العتال مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن والعطيفي أمينا عاما مساعدا

حزب حماة الوطن، فيتو
حزب حماة الوطن، فيتو

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين هاني العتال، مساعدا لرئيس الحزب، بالإضافة لمنصبه أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

حزب حماة الوطن

وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

كما تضمن قرار رئيس حزب حماة الوطن، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، لتقييم الأداء الفني والحزبي لكافة الأمانات النوعية _ الفرعية، وعرض النتائج على رئيس الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.

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ويأتي القرار في إطار جهود حزب حماة الوطن لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

الأحزاب السياسية المصرية 

 

وفى وقت سابق أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وأضاف الحزب: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين.

وحذر حماة الوطن، من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

العدوان على قطاع غزة 


ودعا الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

 

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أحمد العوضي الشعب الفلسطيني العدوان على قطاع غزة الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن حماة الوطن

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