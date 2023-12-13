الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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الأنبا يوساب يترأس صلوات جناز الراهب تادرس الشايب بالأقصر (صور)

الأنبا يوساب يترأس
الأنبا يوساب يترأس صلوات جناز الراهب تادرس الشايب بالأقصر

ترأس نيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر وتوابعها، المشرف البابوي علي دير الأنبا باخوميوس الشايب، مساء اليوم الأربعاء، صلوات جنازة الراهب تادرس الشايب.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم الأربعاء في دير الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، بحضور مجمع رهبان الدير، ورهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، ورهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، وكهنة إيبارشية الأقصر، وأسرة المتنيح الراهب تادرس الشايب وعدد كبير من الشعب القبطي.

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وتقدم نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والمشرف البابوي للدير، بخالص الشكر للأباء الكهنة ورهبان الأديرة المجاورة المشاركين، وجميع الحضور الذين شاركوا في صلوات الجناز.

 

 

طالبًا عزاءً سمائيًا لكل محبيه وعارفيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث في مجمع الأبكار، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

 

 

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