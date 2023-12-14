تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام، مرفوض ضرب الزوجة فى أى حالة من الحالات ويعد هذا السلوك عنف ضد الزوجات ولذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليه سواء بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف، وأضافت أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة .

وهنا قد تصاب الزوجة بحالة من الاضطراب والقلق بسبب هذا الحلم على الرغم من أن ضرب الزوجة من الأمور التي يعتبرها الرجل تأديبا بسبب ارتكاب خطأ وقد يكون الضرب من الزوج أو الأب أو الأم أو الشقيق ولكن ضرب الزوج لزوجته هي وسيلة للتأديب في حال إن قامت الزوجة بتصرف خطأ ويعتبر الضرب في كثير من الأحيان وسيلة من وسائل التهذيب والتربية سواء للزوجة أو الأولاد هذا في الواقع أما في المنام فإن له العديد من التفسيرات المختلفة.

Advertisements

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام

من يرى ضرب الزوجة في المنام سواء كان الزوج أو الزوجة أنه يضرب زوجته بأداة هي في الغالب أمر سيء بين الأزواج وهي تمثل دلالة على آراء لكل أداة أو ما يشابهها من أدوات في الضرب ففي حال ضرب الرجل زوجته بأداة حادة مثل زجاجة أو سكين أو سيف أو ما شابه من الأدوات الجارحة فإنه سر كانت تخفيه عن زوجها فعلته في نفسها سيفتضح عنها ويعرفه زوجها ويدل الأداة الحادة على الشرف والعرض أو السمعة في حالة ضرب زوجها لها، أما في حالة ضرب الزوج لها بالعصا أو الخشب أو قطعة بلاستيكية أو السياط والجلاد أو ما شابه لشيء يكسر عظام الجسم دون جرح أو يؤثر بالألم دون جرح فإنه يدل على فعل الأمور الخبيثة والمكر من زوجته تجاهه أو تجاه أهله ويفتضح أمر تمثيلها على زوجها بأنها كانت مظلومة وهي ظالمة.

تفسير حلم ضرب الزوجة في منام المتزوجة

وإذا رأت الزوجة في المنام أن زوجها يضربها بيده دل ذلك على أنه يقدم لها شيء بيده أو هدية مفرحة أو تقرب لها بحب وتودد أو يعطيها مال لكي تخزنه أو تشتري به شيئا تتمناه.

ما إذا أن زوجها يضربها أمام ناس غرباء في المكان أو المنزل في نفس الوقت الذي يضربها به فإنها ستتهم بفضيحة أو أنها حقا سترتكب إثما تنال عقابها بالبعد والطرد من زوجها أو الفراق لأن الأشخاص الغرباء دليل على هتك ستر أو كشف سر وإن كان الضرب يصاحبه الإهانة والشتم والذل فإنه يدل على سوء فهم أو مكر من النساء فاض بالرجل به الكيل وأصبح يراوده الشك بها أو سيذهب للبحث عن غيرها أو أنه سيبتعد عنها.

تفسير حلم ضرب الزوجة في منام الرجل

وإذا رأى الرجل في منامه أنه يضرب زوجته الحامل أو رأت ذلك الحامل بنفسها أن زوجها يضربها بيده في المنام فإنها ستنجب لها طفلا يسعد بها ويقترب منها ومن طفله وتعم المحبة والعاطفة البيت أما إذا كان الضرب بقسوة شديدة وشتائم وإهانات بالغة فإنه مرض أو سوء فهم يصل بالعلاقة بين الزوجين الى المشكلات الكبيرة وان كان هنالك حضور غرباء لضرب الزوج لزوجته الحامل في الحلم فانها اما تفقد الجنين الذي في بطنها أو أنها تفقد زوجها او يكون الطفل سبب في زيادة الأزمات والمشكلات بين الطرفين.

تفسير حلم ضرب الزوجة في منام الحامل

إذا رأت الزوجة في المنام سواء كانت حامل او غير حامل زوجها يضربها باستخدام قدمه او حذاء قدمه دل ذلك على انه سيقدم على ايام تهان فيه الزوجة فإن كان الضرب في المنزل لا يراه أحد فإنها مظلومة في أمرها وإن كان هناك أشخاص يرون الامر فانها تستحق الذل لأن هؤلاء يمثلون الشهود على أمرها أجمع المفسرون بأن ضرب الزوج لزوجته سواء الحامل أو غيرها أو التي لم تنجب بعد أو من كانت أما لأولاده وكان الحلم للزوج او للزوجة في الحلم فان الضرب على الوجه يدل على مكروه سيصيب البيت ويقع بمشكلة بين هذين الزوجين فان كان صاحب الحلم هو الزوج فان سبب هذا الأمر سيكون رجل وأن رآت هذا الزوجة فإن سبب الخلاف سيكون امراة مثلها من أهل البيت أو الأقارب والله أعلم.