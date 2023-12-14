الخميس 14 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

بفرمان من الخطيب.. الأهلى يجهز بديل كولر.. مونديال الأندية والسوبر الإماراتى الفرصة الأخيرة.. العروض الخليجية تشعل الخلافات بين السويسرى ولجنة التخطيط

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

بدأ مسئولو النادى الأهلى رحلة تأمين مستقبل فريق الكرة، وذلك من خلال البحث عن مدرب جديد تحسبا لرحيل مارسيل كولر المدير الفنى الحالى للفريق نهاية العام الحالى.

مصادر داخل الأهلى فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد بدء الأهلى رحلة وضع الخطة البديلة حال رحيل كولر عن القيادة الفنية للفريق وتحديدا نهاية الشهر الحالى، مؤكدة أن الخطة بدأت فى التنفيذ رغم تأكيدات استمرار الدعم للمدرب السويسرى.

وأوضحت أن الأهلى لديه ارتباطات مهمة هذا الشهر وحال وداع البطولة بشكل لا يليق بطموحات الأهلى وجماهيره سيتم الانتظار إلى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال فى شكله الجديد بالإمارات نهاية الشهر الجارى، وحال خسارته أيضًا قد يرحل كولر عن القيادة الفنية للفريق.

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وأوضحت المصادر داخل الأهلى أن هناك حالة من عدم الرضا داخل الأهلى تجاه نتائج فريق الكرة هذا الموسم تحت قيادة كولر مع وجود رعونة شديدة داخل الفريق على الصعيد التنظيمى والإدارى، وهو ما نقله محمود الخطيب رئيس النادى فى جلسته مع كولر المدير الفنى للفريق وخالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأشارت إلى أن خسارة السوبر الأفريقى ووداع الدورى الأفريقى بجانب أنه حال عدم تحقيق نتيجة مشرفة فى كأس العالم للأندية وأيضًا حال فقدان السوبر المصرى قد يرحل كولر، خاصة أن نتائج الفريق حال حدوث ما سبق ذكره لن تتناسب مع طموحات ورغبات الأهلى ومجلس ادارته وجماهيره.

محمود الخطيب ومسئولى الأهلى يتكتمون بشدة على مستقبل كولر مع الفريق، وأيضًا البديل المنتظر، حيث بدأت رحلة البحث عن مدرب أجنبى جديد لتأمين الموقف حال اتخاذ قرار توجيه الشكر إلى كولر باستقدام المدرب الأجنبى الجديد فورًا كما حدث فى وقت سابق.

مصادر مطلعة أكدت أن نفس الأمر تكرر فى وقت سابق مع السويسرى رينيه فايلر الذى كانت الشواهد أيضًا تؤكد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء وفور الإطاحة به تم التعاقد بعدها مباشرة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وهو ما يتم التحضير له حاليا تحسبا لمواجهة نفس السيناريو.

الخطيب وشركة الكرة ولجنة التخطيط للكرة يعملون بشكل قوى لتحضير كافة السيناريوهات الممكنة فى ملف المدير الفنى الأجنبى حال رحيل كولر بنهاية الموسم الحالى.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مسئولى الأهلى وصلتهم معلومات بشأن وجود عروض تدريبية خليجية وصلت إلى كولر مؤخرًا، ومن ثم بدأت التحركات داخل الأهلى بتجهيز الخطة البديلة فورًا.

جدير بالذكر أن حال نجاح الأهلى فى تحقيق نتائج جيدة فى كأس العالم للأندية وأيضًا السوبر المصرى فى الإمارات نهاية ديسمبر الحالى سيستكمل كولر المشوار لنهاية الموسم وسيتم إلغاء الخطة البديلة التى بدأ الأهلى فى التحرك لتجهيزها فى الأيام الماضية.

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النادي الأهلي الأهلي مارسيل كولر محمود الخطيب كأس السوبر للأندية

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