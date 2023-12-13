الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

أجواء الكريسماس،
أجواء الكريسماس، فيتو

تشهد مدينة الأقصر عاصمة السياحة أنجح موسم سياحي على مدار السنوات الماضية، حيث سجلت التدفقات السياحية أعلى معدلاتها بالمقارنة بالأعوام الماضية ليكون مؤشرًا جيدًا للموسم السياحي الشتوي 2024 الذي يواكب عودة حركة الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، التي تعد قبلة السائحين.

وفي هذا الصدد شهد كورنيش النيل بدء أعمال تزيين الأشجار حتى تتجمل المدينة الفرعية التي تضم ثلث آثار العالم، استعدادا لاحتفالات الكريسماس، والتي جذبت أنظار السائحين وأيضا مواطني الأقصر إذ حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأشجار الذهبية وزينة الكريسماس.

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ورصدت عدسة «بوابة فيتو» فيديو وصورا لـ أولى مظاهر الاستعداد لاحتفالات الكريسماس بمدينة الأقصر، والتي رسمت البسمة على وجوه المارين، فيما أنهت فنادق الأقصر العائمة والثابتة كافة الاستعدادات لاستقبال أعياد الكريسماس أواخر الشهر الجاري.

 


وتواصل سياحة اليوم الواحد زياراتها إلى محافظة الأقصر في تدفقات مرتفعة التي أنعشت الأسواق والبازارات والمطاعم والتاكسي، والحنطور، والأماكن الأثرية بالبرين الشرقى والغربى ووادى الملوك والملكات ومعابد الأقصر والكرنك وطريق الكباش، ومتحف الآثار والتحنيط، فضلًا عن رحلات البالون الطائر بالأقصر الذى يحرص السائحين على الإقبال عليها في فريد تحظى به الأقصر وتحتل المركز الثالث عالميا في مجال البالون الطائر.

 

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