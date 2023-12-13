اختناق أسرة بالكامل إثر تسريب غاز في شقة ببولاق الدكرور

اندلع حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتبين أن أسرة مكونة من 6 أفراد- أب وأبنائه الـ5، جميعهم أصيبوا باختناق جراء تسريب غاز طبيعي في منزلهم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

على الفور تمت السيطرة على الحريق دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية أنه بعد انتشار رائحة تسريب الغاز أبلغ الأهالي أجهزة الأمن التي حضرت على الفور رفقتها عناصر الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم السيطرة على الرائحة ونٌقل جميع أفراد الأسرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ الاستعلام عن الحالة الصحية للأسرة التي تضم: أيمن محمد حسن، ٣٦ سنة، وأولاده: يوسف، وريتاج، ورقية، ويزيد، أكبرهم 12 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل