الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد داوود يكشف سبب غيابه عن “ولاد رزق 3”

احمد داوود.فيتو
احمد داوود.فيتو

كشف الفنان أحمد داوود سبب غيابه عن فيلم الاكشن “ولاد رزق3”..

 

وعلق على هذا الاستبعاد ب: كان نفسي أشارك في فيلم ولاد رزق 3 بس صعب، متابعا: إن الغياب عن الجزء الثالث من ولاد رزق بسبب صعوبة  تنسيق المواعيد بينه وبين مسلسل زينهم الذي يُعرض له حاليا عبر منصة واتشات وفيلم الهوي سلطان  الذي يجري تحضيراته حاليا بالتعاون مع الفنانة منة شلبي.. واختتم ب: هشارك في ولاد رزق 4

وكان المخرج طارق العريان كشف تفاصيل عن فيلمه الجديد “ولاد رزق3” قائلًا: إن التكلفة الإنتاجية للفيلم تصل إلى 8 ملايين دولار.

 

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تفاصيل ولاد رزق 3 

وتابع خلال حديثه على هامش تواجده بموسم الرياض: إن دور الملاكم العالمي تايسون فيوري فى فيلم ولاد رزق كان مرشحا من قبله "دينزل واشنطن" و"مارك ويلبرج".
 

كما أكد العريان أنه لم يتم استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي كما ترددت الأنباء مؤخرًا، مؤكدا أنه  سيظهر بمشهدين أو ثلاثة استكمالًا لسياق أحداث السلسلة، مشيرا إلى أن الموعد النهائى لطرح فيلم ولاد رزق 3 سيكون يوم 6/20 فى عيد الاضحى 
 

وبدأ الفنان آسر ياسين تصوير أولى مشاهده  فى الموسم الثالث من فيلم الاكشن  “ولاد رزق “،وسيقدم شخصية تدعي ”الشايب”.

وشارك المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورا من كواليس تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق بالمملكة العربية السعودية.

وظهر المصارع العالمي تايسون فيوري ضمن أبطال الفيلم وعلى رأسهم الفنان أحمد عز.

فيلم ولاد رزق 3

ومن المقرر طرح فيلم ولاد رزق 3 ضمن أفلام موسم صيف 2024 بالسينمات العربية، وانتهى مؤخرًا صلاح الجهيني من كتابة  فيلم ولاد رزق 3،  ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثاني من العمل نجاحا كبيرا، حتى وصلت إيرادات الجزء الثاني عام 2019 إلى 103 ملايين جنيه.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن منح السيناريست صلاح الجهيني الإقامة الذهبية في السعودية، ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع صلاح الجهيني، معلقًا عليها: سعيد بتقديم الإقامة السعودية الذهبية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني.

وأضاف تركي آل الشيخ: تمنياتي له بالتوفيق دائما، وسنحرص في هيئة الترفيه على الاستفادة من كل المبدعين حول العالم بما فيه مصلحة وطننا الغالي.

 

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