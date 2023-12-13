محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم مواعيد أمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح والتي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير2024، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط الأمتحانية.
وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد الامتحانات كالتالي:
المرحلة الابتدائية
امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024
امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024
المرحلة الإعدادية
تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل
امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل،
المرحلة الثانوية
تبدا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير2024.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للصفين الاول والثاني الإعدادي العام يومى 30 و31 ديسمبر الجاري وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و22 يناير 2024.
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