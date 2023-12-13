الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

جوائز ذا بيست، جوارديولا يتصدر قائمة المرشحين لجائزة مدرب العام

افضل مدرب،فيتو
افضل مدرب،فيتو

جوائز ذا بيست، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام الحالي.

وتواجد في القائمة النهائية كل من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وجوليان سباليتي مدرب نابولي السابق والمنتخب الإيطالي حاليا وسيموني إنزاجي مدرب انتر ميلان الإيطالي.

 

وكشف الفيفا في بيان عبر موقعه، عن بدء التصويت على الجوائز المختلفة، وإعلان المرشحين، يوم 14 سبتمبر.

وأضاف البيان "سيتمكن عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، من الإدلاء بأصواتهم في عدد من الفئات".

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وأوضح أن اختيار المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب وحارس، سيكون وفق تقييم الأداء خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس الماضي

أما جوائز السيدات، أفضل لاعبة ومدربة وحارسة، سيكون التقييم خلال الفترة بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.

وأشار البيان إلى أن التصويت على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، سيبدأ يوم 21 سبتمبر للأهداف المسجلة خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.

ويسلم الفيفا في حفله السنوي، جائزة "ذا بيست" في 9 فئات مختلفة، منها اللعب النظيف وجائزة أفضل جمهور.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد فاز بالنسخة الأخيرة من جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.

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