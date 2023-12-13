الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تستعرض حالة الطقس اليوم الأربعاء (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم  يشهد سقوط الأمطار على بعض المناطق، فى محافظات شمال البلاد حتي شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة تسجل 21 درجة.

 

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية بفضائية الأولي، أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس. 

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وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  الامطار تزيد فى المناطق الموجودة فى شرق مصر، تحديدا فى محافظة شمال سيناء، وتكون متوسطة ومن الممكن أن تغزر أحيانا، وتشكل بعض السيول فى المحافظة.

 

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 21  


العاصمة الإدارية: الصغرى 13 والعظمى 21


6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21


بنها: الصغرى 14 والعظمى  22


الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 21


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20


مطروح: الصغرى 13 والعظمى 20


سيوة: الصغرى 10   والعظمى  18


كاترين الصغرى 04 والعظمى 15


بورسعيد الصغرى 13 العظمى 22


الزقازيق: الصغرى 14  العظمى 22


الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى  22


السويس: الصغرى 12 والعظمى 21


شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24


الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25


الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 21


بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21


المنيا: الصغرى 09 والعظمى 22


أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22


سوهاج الصغرى  10 والعظمى 22


الأقصر الصغرى 14  والعظمى 23


أسوان: الصغرى 14 والعظمى 24

 

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