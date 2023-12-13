الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

التموين: المنطقة اللوجيستية لصناعة الرمان يتم إنشاؤها على مساحة 40 فدانا (فيديو)

الرمان،فيتو
الرمان،فيتو

قال ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن  الدولة المصرية خصص ما يقرب من  100 مليون لتنسيق وتركيب وتوصيل المرافق فى المدينة الصناعية بالكوم الأحمر، من أجل نقل المنطقة اللوجستية للرمان في أسيوط  إلى المدينة الصناعية.

 

 

وأوضح ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية بفضائية الأولي، أنه سيتم إقامة مصنع لتصنيع الرمان فى تلك المنطقة على مساحة حوالي 30 ألف و50 متر، والهدف فرز وعصر وتعبئ وتغليف الرمان، الاضافة إلى التشجيع المحلى على الانتاج.

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وتابع ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط،  أن المنطقة اللوجيستية يتم إنشاؤها على مساحة 40 فدانا، والسبب فى بناء تلك المنطقة هي أن الدولة تريد أن تعطي قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.

 

فوائد الرمان للأطفال، الرمان من الفاكهة الشهيرة التى لها مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون ويتميز بحبوه المميزة ولونه الصريح.
وفوائد الرمان للأطفال، عديدة وذلك لقيمتها الغذائية العالية، ويستخدم الرمان وقشرته منذ القدم فى الطب وينصح به الأطباء دائما.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الرمان من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تنتشر بالاسواق حاليا وهو ذات قيمة غذائية عالية لذا يجب تقديمه للصغار بدءا من عمر 6 أشهر، حيث يجب عصره وتصفيه وتقديمه للطفل بدون أى اضافات وذلك لفوائده العظيمة.

فوائد الرمان للأطفال 
واضاف عبد الحميد، أن من فوائد الرمان للأطفال:-

يقوى مناعة الطفل
يحارب نزلات البرد والأنفلونزا والسعال
يقاوم الالتهابات البكتيرية بجسم الطفل
يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم عند الأطفال
يطرد ديدان المعدة التى يعانى منها معظم الصغار
 


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