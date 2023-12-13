الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

سقوط أمطار غزيرة في محافظة البحيرة (صور)

سقوط امطار بالبحيرة،فيتو
سقوط امطار بالبحيرة،فيتو

شهدت محافظة البحيرة، انتشار المعدات والأطقم والأجهزة  للوحدات المحلية بعد تعرض المناطق لسقوط الأمطار، وذلك وفقًا لخطة العمل المسبقة  للمحافظة، ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

حيث يتم رفع التجمعات مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار.
 

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أعلن ديوان عام محافظة البحيرة في بيان له،أن هناك متابعة مستمرة ودورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع، بالإضافة الي قيام بمراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

 

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امطار مطر البحيرة سقوط رفع

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