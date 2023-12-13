وزير الزراعة يوجه بالحصر الدقيق لمساحات القمح في الجمهورية

عقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد، وجاء ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.

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ووجه وزير الزراعة بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.



وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين

وكذلك التوعية باساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى انتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياة.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة، أعلن في وقت سابق أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان ضمن خطة زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن ذلك يعتمد على ما وفرته وزارة الزراعة من تقاوي معتمدة عالية الإنتاجية أو من خلال الإعلان عن سعر استرشادي لأردب القمح البالغ 1600 جنيه للفدان، منوها إلى أن السعر قد يخضع للمراجعة في حالة ارتفاع أسعار القمح عالميًا عند بداية موسم الحصاد والتوريد لصالح وزارة التموين.