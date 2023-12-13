الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس الوزراء يوافق على إنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد

إجتماع مجلس الوزراء،
إجتماع مجلس الوزراء، ڤيتو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، جاء منها الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد، بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.

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جدير بالذكر، أن المشروعات التي تم تنفيذها بجامعة الوادي الجديد والجاري تنفيذها، تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه، حيث خصصت محافظة الوادي الجديد 1000 فدان لإنشاء مقر الجامعة الجديد والذي يضم 7 كليات وهي (التربية والعلوم والزراعة والطب البيطري والآداب والتربية الرياضية والطب البشري) والمدن الجامعية، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة، بالإضافة إلى مزارع الجامعة التي تضم (مزارع النخيل والزيتون والقمح والموالح والمانجو والحقول الإرشادية والصوب ومزارع الإنتاج الحيواني).

ويذكر أن الدكتور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إفتتح في وقت سابق يُرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عددًا من المنشآت والمباني الجديدة بجامعة الوادي الجديد.

كما تفقد الوزير عددًا من المنشآت الجاري تنفيذها بالجامعة، ومنها مبنى كلية الزراعة الذي يُقام على مساحة 5600 متر مسطح، ويضم وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية و18 قاعة دراسية و10 معامل، ومبنى كلية التربية الرياضية الذي يشغل مساحة 3000 متر مربع، ويشتمل على 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات دراسية، ومكاتب إدارية، ومبنى كلية الطب البيطري المُقام على مساحة 5600 متر مربع الذي يتكون من مكاتب إدارية و2 مدرج سعة 120 طالبًا وفصول تدريس ومعامل ومكتبة، والمبني السكني الإداري الذي يُقام على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار مُتكررة، ويحتوي على مبنى الإدارة والمطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.
شهد الافتتاحات والجولة التفقدية لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الجامعة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
 

 

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