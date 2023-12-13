الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

قرار جديد من النيابة في اتهام شخص بقتل زميله بدس السم في السندوتشات

اتهام شخص بقتل زميله،فيتو
اتهام شخص بقتل زميله،فيتو

استعجلت نيابة أكتوبر تحريات المباحث حول واقعة اتهام صبي بقتل زميله ويدعى إبراهيم ممدوح 15 عاما، بدس السم له في السندوتشات، بسبب خلافات بينهما في أكتوبر.

 

دس سم في السندوتش لقتله

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية يعملان سويا داخل مصنع في أكتوبر، وتبين أن هناك خلافات بينهما، على إثرها قرر الانتقام منه، فقام "بدس السم له في السندوتش"، وتوفي مسموما

 

القبض على صبي بتهمة قتل زميله في أكتوبر 


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة 6 أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة صبي متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة إبراهيم.م.ا، ١٥عاما، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أنه توفي بسبب تعاطية مادة سامة.

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وبعمل التحريات تبين أن صديق المجني عليه يعمل معه داخل مصنع بمنطقة أكتوبر وراء قتله بعدما وضع له السم في الطعام بسبب خلافات نشبت بينهما.

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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