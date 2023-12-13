رئيس مركز الزينية بالأقصر: الانتهاء من محور سمير فرج الأسبوع المقبل

قال العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بالاقصر، إنه تجرى الأعمال النهائية لمحور اللواء سمير فرج شمال الأقصر، على قدم وساق، والذي يربط بين شرق وغرب محافظة الأقصر بعدد من الكباري والمحاور المرورية على نهر النيل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو» أن نسب الأعمال التنفيذية بلغت 99٪ ومن الانتهاء تماما من العمل الاسبوع المقبل من الشهر الجاري وفقًا للخطة الزمنية، مضيفا أنه يتم يرسم الخطوط والمرورية وأعمال الدهانات وتركيب أجزاء بسيطة من الانترلوك تمهيدًا لافتتاحه في الوقت الذي يحدده الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية في محافظة الأقصر، أن شركة جبالكو مصر للمقاولات برئاسة حمدي الجبالي، التي تنفذ أعمال مشروعية تخص مشروعات حياة كريمة، قامت باهداء وتصميم ميدان يتواكب مع افتتاح محور اللواء سمير فرج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلقت عليه لقب «ميدان المطار» والذي يقع في منطقة هامة تربط بين اتجاهات محور اللواء سمير فرج وأيضًا القادم من ميناء الأقصر الجوي والمتجه إلى مدينة طيبه وأرض الجولف، والذي يمر عليه يوميًا السياح الوافدين إلى الأقصر.

وأشار العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، إلى أن الشركة المنفذة لميدان المطار راعت تطبيق الهوية البصرية التي تتواكب مع محافظة الأقصر السياحية، وبلغت نسبة التكلفة المالية حتى الآن مليون و400 ألف جنيه، بنسبة أعمال تنفيذيه وصلت إلى 75٪، ومن المقرر أن تستكمل الشركة المنفذة للميدان أعمالها وفقًا للميزانية التي وضعتها بـ 2 مليون جنيها وتنتهي أيضًا من أعمال التنفيذ خلال الأسبوع القادم، ليكون الميدان مستعدًا للافتتاح مع محور اللواء سمير فرج محور شمال الأقصر.

كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمراكز ومدن محافظة الأقصر، اليو الأربعاء، حيث تابع العمل في محور شمال الأقصر الذي يحمل اسم محور اللواء سمير فرج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يربط بين البر الغربي والشرقي لمحافظة الأقصر مرور من أعلى نهر النيل.