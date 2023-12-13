الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس مركز الزينية بالأقصر: الانتهاء من محور سمير فرج الأسبوع المقبل

ميدان المطار، فيتو
ميدان المطار، فيتو

قال العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بالاقصر، إنه تجرى الأعمال النهائية لمحور اللواء سمير فرج شمال الأقصر، على قدم وساق، والذي يربط بين شرق وغرب محافظة الأقصر بعدد من الكباري والمحاور المرورية على نهر النيل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو» أن نسب الأعمال التنفيذية بلغت 99٪ ومن الانتهاء تماما من العمل الاسبوع المقبل من الشهر الجاري وفقًا للخطة الزمنية، مضيفا أنه يتم يرسم الخطوط والمرورية وأعمال الدهانات وتركيب أجزاء بسيطة من الانترلوك تمهيدًا لافتتاحه في الوقت الذي يحدده الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

Advertisements

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية في محافظة الأقصر، أن شركة جبالكو مصر للمقاولات برئاسة حمدي الجبالي، التي تنفذ أعمال مشروعية تخص مشروعات حياة كريمة، قامت باهداء وتصميم ميدان يتواكب مع افتتاح محور اللواء سمير فرج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلقت عليه لقب «ميدان المطار» والذي يقع في منطقة هامة تربط بين اتجاهات محور اللواء سمير فرج وأيضًا القادم من ميناء الأقصر الجوي والمتجه إلى مدينة طيبه وأرض الجولف، والذي يمر عليه يوميًا السياح الوافدين إلى الأقصر.

وأشار العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، إلى أن الشركة المنفذة لميدان المطار راعت تطبيق الهوية البصرية التي تتواكب مع محافظة الأقصر السياحية، وبلغت نسبة التكلفة المالية حتى الآن مليون و400 ألف جنيه، بنسبة أعمال تنفيذيه وصلت إلى 75٪، ومن المقرر أن تستكمل الشركة المنفذة للميدان أعمالها وفقًا للميزانية التي وضعتها بـ 2 مليون جنيها وتنتهي أيضًا من أعمال التنفيذ خلال الأسبوع القادم، ليكون الميدان مستعدًا للافتتاح مع محور اللواء سمير فرج محور شمال الأقصر.

كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمراكز ومدن محافظة الأقصر، اليو الأربعاء، حيث تابع العمل في محور شمال الأقصر الذي يحمل اسم محور اللواء سمير فرج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يربط بين البر الغربي والشرقي لمحافظة الأقصر مرور من أعلى نهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظ الأقصر محور شمال الأقصر محور اللواء سمير فرج اللواء سمير فرج رئيس مركز ومدينة الزينية الرئيس السيسي ميدان المطار بالأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتابع العمل بمحور سمير فرج

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

برعاية الكنيسة الإنجيلية، وفد أجنبى يدعم مرضى السرطان بأورمان الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

حتى في حالة الخسارة أمام اتحاد جدة.. الأهلي يضمن مليون دولار مكافأة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية