مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات أبرز نتائج مؤتمر المناخ 28

مؤتمر المناخ COP 28، “لم نقلب صفحة عصر الوقود الأحفوري، ولكن هذه النتيجة هي بداية النهاية”، كان هذا هو ملخص كلمة الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سيمون ستيل، في اختتام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مؤكد أننا كنا بحاجة إلى ضوء أخضر عالمي يشير إلى أن جميع الأنظمة ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، والعدالة المناخية، والقدرة على الصمود.

نتائج مؤتمر المناخ cop28

وفي هذا السياق، أكد سيمون ستيل الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) حقق بعض الخطوات الحقيقية إلى الأمام، ومنها ما يأتي:

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مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ووضعهم إطار للهدف العالمي بشأن التكيف. تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتسديد الدفعة الأولى.

المبادرات المعلنة في دبي

وأضاف ستيل أنه في كل مرحلة، يجب أن يسير العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع التنمية البشرية والكرامة والفرص، لافتا إلى أنه سيكون هناك قدر كبير من التحليل لجميع المبادرات المعلنة في دبي، والتأكيد على أنها شريان حياة للعمل المناخي، وليست خط النهاية، مشددا على أنه يتعين الآن على كافة الحكومات والشركات أن تحول هذه التعهدات إلى نتائج اقتصادية حقيقية، دون تأخير.

وأوضح سيمون ستيل أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كان بحاجة أيضًا إلى الإشارة إلى وقف صارم لمشكلة المناخ الأساسية التي تواجهها البشرية - الوقود الأحفوري والتلوث الذي يحرق الكوكب، وعلى الرغم من أننا لم نطوي صفحة عصر الوقود الأحفوري في دبي، إلا أن هذه النتيجة هي بداية النهاية.

أهمية انعقاد مؤتمرات المناخ

وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: “إن مؤتمرات المناخ هذه هي بالطبع عملية قائمة على الإجماع، مما يعني أنه يجب على جميع الأطراف الاتفاق على كل كلمة، وكل فاصلة، وكل نقطة”، متابعا: “ هذا ليس سهلا. الأمر ليس سهلًا على الإطلاق. والواقع أنه يسلط الضوء على مدى الإنجازات التي حققتها مؤتمرات الأمم المتحدة هذه في العقود الأخيرة، وبدونها سنكون متجهين إلى ما يقرب من 5 درجات من الاحترار، وهو حكم إعدام لجنسنا البشري”.

جدير بالذكر أنه تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ (COPs) كل عام، وهي المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد في العالم لاتخاذ القرار بشأن تغير المناخ مع عضوية كاملة تقريبًا لكل دولة في العالم.

وانعقدت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وببساطة، فإن مؤتمر الأطراف هو المكان الذي يجتمع فيه العالم للاتفاق على طرق لمعالجة أزمة المناخ، مثل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق صافي الصفر الانبعاثات بحلول عام 2050.

ويحضر المؤتمر أكثر من 70 ألف مندوب لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك الدول الأعضاء (أو الأطراف) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويكون من بين المشاركين أيضًا قادة الأعمال والشباب وعلماء المناخ والشعوب الأصلية والصحفيين ومختلف الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين.

ورسميًا، يرمز COP 28 إلى الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.