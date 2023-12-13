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رياضة

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

العامري فاروق،فيتو
العامري فاروق،فيتو

 كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي،  بسبب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرًا وفقد الوعي على إثرها.

وقال طارق قنديل، خلال مداخلة هاتفية في إذاعة الشباب والرياضة: حتى الآن ما زالت غيبوبة العامري فاروق مستمرة، ولم يرفع الأطباء أجهزة التنفس الصناعي التي وضعت له منذ بداية الوعكة.

وأضاف:الأمر الآن ليس طبيًا، كل الأمل الآن في كرم الله وفضله، ونطالب كل الجماهير بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد صحته ويخرج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه وللنادي ولنا في أقرب وقت ممكن.

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