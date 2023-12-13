وزير السياحة والآثار: القطاع ضمن الأكثر نموًا في الاقتصاد العالمي

أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من ظروف سياسية الا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.

تأثر قطاع السياحة بجائرة كورونا

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، أن منطقة الشرق الأوسط قادت خلال العام الجاري عملية التعافي من فيروس كورونا، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت المنطقة العربية أرقامًا سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20.

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وأشار إلي أن السياحة تظل هي الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.

الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار المصرية أطلقت إستراتيجية وطنية لتنمية السياحة في مصر، خلال نوفمبر 2022، مشيرا إلي إن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر ضمن أولوياتها، وتبذل الجهد الكبير لدعمها والنهوض بها.

وقال أن من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين كبير في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، وهو يفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابًا على صناعة السياحة في مصر.