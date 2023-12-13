محكمة الأسرة تلزم زوجا بسداد 240 ألف جنيه نفقة متعة و30 ألفا عدة

قضت محكمة الأسرة نيابة شرق القاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ قدره ٢٤٠ ألف جنيه متعة لها، وإلزامه بمصروفات الدعوى ومبلغ ٧٥ جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة المدعي عليه محمد.خ بأن يؤدي للمدعية دينا.ح شهريا نفقة عدة قدرها مبلغ ( 10000 جنية ) عشرة الاف جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الطلاق في 2023/4/12م وحتى تاريخ انقضاء عدة المدعية شرعا بتاريخ 2023/7/12 م

وصدر القرار في الدعوي رقم ٣٣٥٨ لسنه ٢٠٢٣ برئاسة المستشار شريف الغمري رئيس المحكمة وعضوية كلا من ايهاب محمد وفتح الله عبدالحميد وناصر سامي سكرتير الجلسة، وبحضور الخبيرين حكمت ميلاد خبير اجتماعي ومني فايز خبير نفسي.

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ما هي محاكم الأسرة ؟



ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديًّا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.